2023年北京GDP增長5.2%

中評社北京1月20日電／據北京日報報導，過去一年，面對外部壓力和內部困難，北京堅持穩中求進工作總基調，堅持“五子”聯動服務和融入新發展格局，經濟保持回升向好態勢。昨天，市政府新聞辦舉行2023年北京經濟運行情況新聞發布會，根據地區生產總值統一核算結果，全年實現地區生產總值43760.7億元，按不變價格計算，比上年增長5.2%。



看整體 主要領域穩中有升



“2023年，北京經濟運行大的趨勢是持續回升向好。”發布會上，市統計局副局長、新聞發言人朱燕南介紹，從經濟增速看，一季度全市GDP增長了3.1%，平穩開局；二季度增速明顯上升，上半年增長了5.5%；三季度略有回落，前三季度增長了5.1%；進入四季度，增勢逐步趨穩，全年GDP增長了5.2%。



在朱燕南看來，經濟持續回升向好一方面是經濟自身的恢復，另一方面也是一系列穩定經濟增長的政策措施發揮作用的結果，是非常來之不易的。



從生產領域看，服務業穩中向好，全年服務業增加值比上年增長6.1%，增速持續高於GDP增長水平，是經濟恢復的主要動力。信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業對經濟增長的貢獻率合計超7成；接觸性行業明顯恢復，交通運輸、倉儲和郵政業，住宿和餐飲業，文化、體育和娛樂業增加值分別比上年增長20.3%、21.1%和4.3%。工業生產止跌回升，全年規模以上工業增加值由一季度下降7.4%轉為增長0.4%。



從需求領域看，全年固定資產投資增長4.9%，有效投資支撐增強，反映實物工作量的建安投資和反映企業擴大生產能力的設備購置投資合計占比達到56.2%，比上年提高0.5個百分點，為近6年來最高水平。消費持續恢復，市場總消費額比上年增長10.2%，比一季度提高7.4個百分點。



看特點 創新賦能引領發展



北京全年經濟運行呈現出怎樣的特點？朱燕南用“有韌性、有動力、有潛力”來概括。

