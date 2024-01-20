北京演藝集團第四屆新春賀歲演出季即將開啟

（圖片來源：新華網） 中評社北京1月20日電／據新華網報導，辭舊迎新，開年有戲。2月1日至2月25日，北京演藝集團第四屆新春賀歲演出季將帶來包括雜技、戲曲、歌舞、兒童劇等多藝術門類的80場精彩好戲，豐富市民遊客的節日文化生活。



據介紹，2月1日至2月7日，北京演藝集團旗下北京市曲劇團三部經典劇目《正紅旗下》《茶館》《龍須溝》將在天橋劇場上演。三部劇目均改編自老舍先生同名文學作品，自首演至今演出均已超百場，收穫眾多好評。屆時，北京曲劇將用極具京味兒風韵的特色唱腔，為觀眾娓娓講述北京故事。



來自北京演藝集團旗下中國評劇院、北京市河北梆子劇團的《花為媒》和《王寶釧》將於2月14日、15日在南鑼劇場和人民劇場接連上演，帶觀眾感受經典劇目裡的濃濃年味兒。此外，戲曲板塊還有多部原創與復排的劇目即將上演，讓戲迷票友過足戲癮。



新年看新劇，會館真有戲。大年初一至初五、初十至正月十五，來自北京演藝集團旗下北京曲藝團全新創作的會館沉浸式曲藝劇《南城記憶——“老門神”》將在顔料會館上演。演出結合顔料會館的歷史沿革，融入北京老南城的民俗藝術，並設有多個觀眾互動體驗環節，讓觀眾在古色古香的環境裡，沉浸式感受老北京南城的變遷與發展和京味兒文化魅力。



值得一提的是，在本屆演出季中，除了傳統舞台的演出，北京演藝集團還將多部精彩劇目送到冬奧場地，打造文體旅融合演藝新業態、新場景。大年初二至初六，在延慶奧林匹克園區內將接連上演北京兒童藝術劇院帶來的兒童劇《永遠永遠愛你》、北京曲藝團的新春送福《曲藝專場》、中國雜技團的雜技晚會《青春ing》，以及北京歌劇舞劇院的《金曲薈萃》龍年新春歌曲專場。



“我們讓演出走出傳統劇場，進入冬奧場地，推出‘冰雪演藝’專場，用文藝力量為京張體育文化旅遊帶建設注入創新活力。”北京演藝集團副總經理董寧說。



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