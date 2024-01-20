7大板塊25項主體活動陪群眾過大年

中評社北京1月20日電／據光明日報報導，記者從文化和旅遊部18日舉辦的推介會上獲悉，從1月18日（農曆臘月初八）至3月11日（農曆二月初二），文化和旅遊部將組織開展“歡歡喜喜過大年”2024年春節主題文化和旅遊活動，用優質文化和旅遊產品供給，豐富人民群眾的假日生活。



本次活動包含7大板塊25項主體活動，涵蓋惠民文藝演出、公共服務活動、非遺體驗展示、旅遊休閑消費、冰雪研學旅遊、文博展覽展出、國際國內互動等多個領域。



“文化迎春 藝術為民”板塊，聚焦文化藝術領域，將舉辦國家藝術院團新春演出演播季、“美在薈萃——全國美術館珍藏作品匯展”等活動，推出“文藝中國”新春特別節目，通過戲曲、話劇、音樂、舞蹈、美術等多種藝術形式，展示社會主義文藝繁榮發展成果。



“春到萬家”板塊，聚焦全國群眾文化活動，將聯合各地推出系列“村晚”展示項目，通過南北小年“村晚”接力直播、“我要辦村晚”、“賞年畫 過大年”等活動，展現各地鄉土氣息、民風民俗、人文底蘊。



“非遺過大年”板塊，聚焦非遺保護傳承與實踐，包括“年畫進萬家·幸福中國年”“古城過大年”“龍年燈會燈彩迎新春”“舞動中國龍”——龍舞大巡游等民俗文化活動。



“旅遊迎春 休閑過年”板塊，聚焦旅遊休閑、度假觀光，將推出一系列研學旅遊特色課程、精品線路和主題活動，圍繞“打卡旅遊休閑 打開歡樂春節”主題開展“歡樂冰雪旅遊季”“我的家鄉有寶藏”“新春游 新年俗”等系列旅遊推廣活動。



“惠企樂民 歡度新春”板塊，旨在滿足人民群眾春節期間的文化和旅遊消費新需求，將廣泛動員各地文化和旅遊企事業單位，打造全國春節文化和旅遊消費月，推出“百城百區”金融支持消費行動計劃，舉辦“多彩中國 佳節好物”“游購鄉村”等活動，讓群眾得實惠，讓企業真受益。

