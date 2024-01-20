神十六航天員乘組太空歸來後首次公開亮相

中評社北京1月20日電／據人民日報報導，中國航天員科研訓練中心19日下午在北京航天城舉行神舟十六號航天員乘組與記者見面會。景海鵬、朱楊柱、桂海潮3名航天員從太空返回80天後首次正式公開亮相。



航天員乘組飛行正常返回後恢復期主要分為隔離恢復、療養恢復、恢復觀察3個階段。截至目前，神舟十六號航天員乘組已完成前兩個階段工作。



2023年5月30日，神舟十六號載人飛船從酒泉衛星發射中心升空。作為首批執行空間站應用與發展階段載人飛行任務的航天員乘組，3名航天員在軌駐留154天，其間進行了1次出艙活動和中國空間站第四次太空授課活動，配合完成空間站多次貨物出艙任務，為空間站任務常態化實施奠定了基礎，被稱為“博士乘組”。



指令長景海鵬胸前佩戴著4枚載人航天飛行任務標識徽章。他是我國首位四度飛天的航天員、迄今為止飛天次數最多的航天員。“我們乘組首次包含航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家3種航天員類型，這是基於空間站應用與發展階段的任務需要，讓專業的人幹專業的事，把專業的事幹專業。”景海鵬說。



作為我國首個航天飛行工程師，朱楊柱說：“我主要負責空間站平台的維護維修。最大的挑戰是如何做到在5個多月的時間裡，每一項操作都能零失誤、零差錯。在乘組一心、‘天地一心’的基礎上，我們圓滿完成任務，保證了空間站安全穩定高效長久運行。”



“趕上了一個充滿機遇的新時代，我才能有機會進入中國空間站，參與大量前沿的多學科、多領域的科研項目，是非常奇妙的體驗，我感到特別自豪。”我國首個載荷專家桂海潮說，“我會把任務期間的所思所想融入今後的科研工作、課堂教學和學生指導中。堅持一名航天員和一名高校教師的初心使命，努力培養更多航天報國、科技報國的棟梁之才。”



目前，在中心科研保障團隊的精心守護和照料下，3名航天員狀態良好，達到了預期效果，已全面轉入恢復觀察階段。完成恢復健康評估總結後，他們將轉入正常訓練工作。



祖國利益高於一切。神舟十六號航天員乘組表示，會繼續堅守初心，篤定為中國航天事業奮鬥終身的信念，盡快將狀態調整到最佳水平，為黨和人民再立新功。



（來源：人民日報）