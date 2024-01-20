講好“北疆文化”故事打響赤峰品牌

中評社北京1月20日電／據中國文化報報導，內蒙古自治區黨委提出打造“北疆文化”品牌的目標任務，是貫徹落實習近平文化思想和習近平總書記在文化傳承發展座談會上重要講話精神的戰略舉措，是貫徹落實習近平總書記在內蒙古自治區考察時重要指示重要講話精神的具體行動，也是新時代內蒙古文化建設打響區域性代表性文化品牌的現實需要，有力推動實現內蒙古地區豐厚歷史文化遺產的創造性轉化、創新性發展。



赤峰，是多元一體中華文明的重要發祥地之一，聚焦“北疆文化”形式豐富的多樣性特徵，赤峰將自覺擔負起新的文化使命，堅決扛起文化大市的責任擔當，努力講好“北疆文化”故事，打響赤峰品牌，為推進文化自信自強、鑄牢中華民族共同體意識貢獻赤峰力量。



著力抓好鑄牢中華民族共同體意識。赤峰市牢牢抓住鑄牢中華民族共同體意識這條主線，以“文化守正＋民族團結”為抓手，通過組建全市“童心鑄夢”合唱團、開展“石榴花開”進社區等活動，積極引導全市各族群眾不斷增強中華民族的凝聚力和向心力。



充分發揮各類文化活動對弘揚中華優秀傳統文化、促進各民族交往交流交融的顯著推動作用。組織“文化過大年”等一系列重要活動，著力弘揚中華傳統節日的核心精神與情感，進一步推動中華民族最基本的文化基因與當代文化相適應、與現代社會相協調。



著力抓好藝術生產創作。赤峰市烏蘭牧騎始終牢記2019年7月15日習近平總書記視察赤峰時的殷殷囑托：“烏蘭牧騎這種直接為老百姓服務、為基層服務的文藝活動永遠不會過時，要繼續大力提倡、支持、扶持和推廣。”大力弘揚烏蘭牧騎優良傳統，認真履行新時代烏蘭牧騎職能，為全市各族人民群眾傳遞黨的聲音和關懷。在持續打磨提升《玉龍街九號》《忠誠》等現有文藝作品的基礎上，創排《對夾》《路北游擊隊》等一批思想精深、藝術精湛的文藝新作，通過有筋骨、有道德、有溫度的文藝作品，大力弘揚蒙古馬精神和“三北精神”。



赤峰市以紅色文化為底色，融多樣文化於一體，依托林西縣豐富的紅色文化資源與深厚的革命歷史文化底蘊，舉辦全市首屆紅色文化旅遊節，充分用好紅色資源、講好紅色故事，同步推出一批紅色旅遊精品線路，切實發揮好紅色文化對於鑄牢中華民族共同體意識的特殊作用。

