蘇相合作區持續激發企業創新活力

中評社北京1月20日電／據新華網報導，國家高新技術企業是推動地區經濟高質量發展的重要力量之一。在近日公布的2023年第二批高新技術企業名單中，蘇相合作區共28家企業上榜。



根據《高新技術企業認定管理辦法》，申報企業須通過自主知識產權、科技人才占比、創新能力、研究開發費用占比、科技成果轉化能力、成長指標等綜合考評。通過高新技術企業認定，除能享受直接獎勵、稅收減免等支持政策外，也是申請科技項目、融資貸款、掛牌上市、招投標等的優先或必要條件。



此次蘇相合作區入選的企業涵蓋新一代電子信息技術等領域，是壯大區域新興產業、促進產業轉型升級的生力軍。



高新技術企業創新活力強、動能強。近年來，蘇相合作區緊抓創新生態營造，持續探索高新技術企業培育新方法、新舉措，把高企培育作為推動科技創新的重要抓手。



為壯大高新技術企業後備梯隊，2023年蘇相合作區圍繞新能源、新一代電子信息技術、航空航天三大產業方向，搭建“科技型中小企業—高新技術企業—瞪羚企業—獨角獸企業”培育梯隊，推進創新體系建設，按類別、分階段支持企業成長。與此同時，該區通過“拉網式”排摸、走訪動員、宣講培訓、申報解惑、專家會診、“一對一”輔導等全流程精細化服務，助推企業向高企轉化。



截至目前，蘇相合作區已培育科技型中小企業179家，高新技術企業總數達159家，瞪羚及瞪羚培育企業9家，獨角獸企業3家。2024年，蘇相合作區將持續優化科技企業梯次培育體系，實施創新主體加速增長行動計劃，鞏固壯大高水平創新企業集群。



（來源：新華網）