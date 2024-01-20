侯友宜敗選責任一肩扛　讚苗栗最挺藍

侯友宜、朱立倫今日上午到國民黨苗栗縣黨部出席感恩茶會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗1月20日電（記者 盧誠輝）2024大選落幕，中國國民黨侯友宜、趙少康敗選，國民黨20日上午在苗栗縣黨部舉辦感恩茶會，侯友宜一開場就向黨員深深一鞠躬道歉，表示是自己努力不夠，敗選責任他一肩扛起，也呼籲未來國民黨一定要爭取更多中間和年輕選民的認同，他也盛讚苗栗縣是全台除了花蓮縣，國民黨開票開得最漂亮的縣市。國民黨主席朱立倫則當場承諾，將持續改革國民黨，讓更多年輕人和國民黨站在一起。



國民黨今日上午在苗栗縣黨部舉辦感恩茶會，包括國民黨主席朱立倫、國民黨新北市長侯友宜、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨苗栗縣議會議長李文斌、爭取連任成功的無黨籍苗栗縣第一選區“立委”陳超明、挑戰“立委”成功的國民黨苗栗市長邱鎮軍與國民黨前苗栗縣長劉政鴻等人都到場與會，現場約有2百名黨員代表參加，氣氛相當高昂，許多黨員高呼“侯友宜加油”、“朱立倫加油”。



侯友宜致詞時表示，國民黨這次空前的團結，尤其從12月份開始的選戰後期，他看到藍營支持者那種熱情的激發，每個人一個拉一個，下定決心要贏，也看到大家為自己賣命，都讓他相當感動，尤其這次苗栗縣是全台除了花蓮縣以外，開票開得最漂亮的縣市，他真的很感謝大家也對不起大家。



侯友宜指出，國民黨未來應重新思考再出發，也認為國民黨一定有很多不足的地方，有很多需要大力改革的地方，像是如何吸取中間與年輕選民的認同，就要繼續努力，不能因為選輸了就喪志，他希望國民黨能把不對與不好的地方改過來，因為未來年輕人才是國民黨的機會和希望。



朱立倫致詞時也相當認同侯友宜的說法，他認為國民黨是百年老店，是一個龐大的組織，有很多人的支持，但是巨大的組織就像一頭大象一樣，轉身沒有那麼快，但是該改的一定要改，即便國民黨轉身沒有那麼快，但是方向一定要對，而且一定要堅持到底，這也是他這次留下來跟大家一起打拚的最大主因。



朱立倫強調，相信大家都很清楚，團結很重要，但光是團結還不夠，國民黨必須要反省，不斷地改革與年輕化，努力去爭取新世代對國民黨的認同，這是國民黨一定要做的，也是過去這2年半來他擔任主席最重要的目標，他會繼續大步改革，希望未來能讓更多年輕人跟國民黨站在一起，這才是國民黨未來要重返執政的最重要關鍵。