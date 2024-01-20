中評社北京1月20日電／2024年1月18日，駐哥德堡總領事顧輝訪問哥德堡維加高中，會見校長米裡亞姆·阿斯，國際及社會事務教師加布裡埃爾·布倫加德，並與師生交流。



顧總領事表示，很高興與瑞典師生見面，總領館始終致力於促進中瑞兩國民心相通、增進彼此理解認知、深化地方合作和交流往來，歡迎大家來總領館做客，也希望大家有機會去中國走走看看，瞭解中國文化傳統和發展現狀。



瑞方介紹了維加高中辦學情況，表示願意通過總領館這扇窗口進一步接觸、瞭解中國，豐富教學方式，拓展學生們的視野。



