駐厄瓜多爾大使陳國友會見安第斯議會主席

中評社北京1月20日電／據駐厄瓜多爾大使館消息，2024年1月18日，駐厄瓜多爾大使陳國友會見安第斯議會主席雷耶斯，就雙方友好交流合作交換意見。



陳大使就台灣地區選舉結果闡明中方立場並表示，相信主席女士將發揮積極作用，帶領安第斯議會進一步鞏固一個中國原則這一國際社會普遍共識。



雷表示，我本人和安第斯議會均充分理解台灣問題的高度敏感性、重要性，將繼續堅定奉行一個中國立場，在此基礎上同中方不斷增進友好合作關系。