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馬輝邀請古共中央國際關係部部長來使館做客
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2024-01-20 15:34:12
中評社北京1月20日電／據駐古巴大使館消息，2024年1月17日新年伊始，駐古巴大使馬輝邀請古共中央國際關係部部長洛薩達及其同事來使館做客。
馬輝大使在致辭發言中表示，在中古雙方共同努力下，2023年兩黨交往密切，有力推動了兩國關係發展。未來，駐古巴使館願同古巴同志一道落實好兩黨兩國領導人重要共識，攜手共建中古命運共同體。
洛薩達表示，2023年古中兩黨兩國以及兩黨國際部門之間的友誼進一步穩固。古堅定支持一個中國原則，反對外部勢力干涉中國內政，願加強各領域對華交流合作，造福兩國人民。
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