邱鎮軍：支持韓江配　籲國民黨選後勿分裂

國民黨新科“立委”當選人、苗栗市長邱鎮軍。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗1月20日電（記者 盧誠輝）針對“立法院”正副院長選舉，是否支持中國國民黨推出的韓國瑜與江啟臣的“韓江配”？國民黨新科“立委”當選人、苗栗市長邱鎮軍接受中評社訪問表示，他會依照黨中央的規定，全力支持“韓江配”，也希望國民黨選後應該要團結一致，不要再分裂。



邱鎮軍，暨南國際大學高階經營管理碩士，2014年首次參選苗栗縣第一選舉區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）議員選舉，以第一高票當選，2018年當選苗栗市長，2022年連任成功，今年首次挑戰苗栗縣第二選區（山線）“立委”選舉，最後以8.9萬多票（55.05%）打敗被民進黨禮讓推薦的無黨籍苗栗縣議員曾玟學的7.2萬多票（44.95%），順利當選新科“立委”，2人差距1.6萬多票。



針對新一屆“立委”將在2月1日開議並改選“立法院”正副院長一事，邱鎮軍指出，一切會依照黨中央的規定，全力支持“韓江配”，但他也希望要國民黨選後應該要團結一致，不要再分裂，這樣未來在“立法院”才可以一起對外，更有效監督政府，讓人民能更有感受，真正過好日子。



既然支持“韓江配”，為何昨日未出席韓國瑜宴請藍委的餐會？



邱鎮軍說，他其實也有接到韓國瑜的邀請，但因為韓是在前一晚才臨時通知，但隔天他有很多已經安排好的既定行程，要跟很多已經約好的地方人士見面，若要臨時改掉行程也不方便，所以昨日才沒北上赴約。



對於這次當選苗栗縣第二選區“立委”，選票是否和預期有差距？



邱鎮軍認為，選票是真的跟預期中差了一點點，但其實也沒有差很多，後來競選總部有經過檢討，原因是許多年輕人從外地返鄉投票，但這些年輕人所獲取的資訊都是在網絡上，加上對他的印象不深，所以很自然的會去支持對手，這部分他希望未來可以加強空戰與網路宣傳的部分，讓更多年輕人能更認識他。

