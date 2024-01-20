要在打造城市名片上下功夫

中評社北京1月20日電／據中國經濟網報導，最近的網絡熱搜幾乎被文旅話題“承包”了。為爭奪流量，有的城市亮出明星牌，喊話明星為家鄉代言；有的城市上演“刷屏戰術”，官方文旅賬號日更70多條短視頻；有的城市主打“聽勸”，火速落實網友建議，各顯其能，好不熱鬧。



一座城市能令遠在千里之外的人心生向往，離不開有效營銷。互聯網時代，營銷有兩大“獨門武功”：一是製造網絡熱點話題，增加曝光度，實現裂變式傳播，這也是許多行業拓展市場、提高知名度、創新營銷模式的重要抓手。二是靠短視頻、直播賦能，“跟著視頻去旅行”已經成為旅遊宣傳營銷的利器。各地政府部門越來越善於利用兩大“獨門武功”，為文旅市場快速復甦提供了強大助力。



不過，線上熱度不等於現實溫度。越來越多文旅部門“卷”營銷背後，也暴露出一些城市旅遊發展缺乏頂層設計，創新乏力，患上了嚴重的“網紅焦慮症”。誠然，不是每個城市都天生麗質、禀賦獨特，更多默默無聞的小城寄希望於網絡營銷，渴望出奇制勝、彎道超車。如果把一座城市比作一件商品，營銷則要找准賣點、精準發力。否則，不僅耗時耗力、勞民傷財，還無法取得預期效果。



與其盲目蹭熱度，不如為城市打造一張獨特的名片。比如，提起成都就會想到舒適、安逸，讓人來了不想走；提起長沙會想到夜生活、味蕾游。總之，要用這張名片告訴遊客一個非來不可的理由。當前，我國旅遊已經發展成為大眾化、經常性的消費方式，遊客的休閑度假需求日益增長，產生了多樣化的細分需求。中小城市若能把握機遇，向全國人民遞上一張有辨識度的名片，和傳統旅遊城市形成差異化競爭，破圈逆襲大有可為。



打造城市名片，需要精準定位，量體裁衣，切莫貪大求全。人無我有，人有我優，才是激發遊客“奔赴欲”的最大動力。哈爾濱走紅不只是網絡營銷給力，自身家底也相當厚實。它有40年的冰雪活動經歷，還有打破吉尼斯世界紀錄的冰雪大世界，這些獨特優勢其他城市很難“抄作業”。再如，“衹有河南 戲劇幻城”是我國首座全景式沉浸式戲劇主題公園，一經亮相便抓住了大眾眼球，2021年6月首演，2023年就實現了盈利。這啟示我們，發展旅遊經濟，需要系統的城市定位和品牌策略，找准自身優勢，鍛造本地特色，傳承優秀文化，才能實現可持續發展。



城市名片還要滿足消費者的美好期待。過去一年，反向旅遊、平替旅遊目的地成為消費熱點，一些三四線小城因為一次音樂節、一份美食、一場比賽火出圈。文旅熱點反映出遊客的多樣化需求，各地可深入挖掘。比如，通過大數據科學研判遊客喜好，增加產品種類、豐富產品層次。再比如，通過社交平台和網民互動，有針對性地改善旅遊環境，提升服務質量，增強城市名片的含金量。



過去一年，文旅經濟跑出復甦加速度，旅遊消費環境持續向好。但文旅市場還存在“旺丁不旺財”的現象，網紅效應要轉化為實際效益，還需各地更扎實地練好內功。促進文旅消費是系統工程，不單是文旅部門一家之事，社會各方形成合力、久久為功，才能共同扛起文旅經濟的大旗。