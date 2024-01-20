天舟七號為“天宮”送去“年貨大禮包”

中評社北京1月20日電／據新華網報導，“3、2、1，點火！”



1月17日晚，長征七號運載火箭托舉著天舟七號貨運飛船在人群期待的目光中直衝霄漢，向中國空間站送出2024年的“新年太空大禮包”。



天舟七號“太空快遞”與長征七號“火箭專列”老搭檔有何新升級？“新年禮包”都有哪些來自地球家園的禮物？2024年我國載人航天工程的首次發射看點多多。



“火箭專列”再送“天舟”赴“天宮”



長征七號運載火箭是為滿足中國空間站工程發射貨運飛船而研製的新一代中型運載火箭，近地軌道運載能力達14噸，被人們親切稱為空間站的“火箭專列”。



2017年4月20日，長征七號運載火箭成功發射天舟一號貨運飛船，本次任務已是它第七次與“老搭檔”天舟貨運飛船一起奔赴太空。



長征七號運載火箭在研製過程中，是按載人火箭的可靠性標準設計的。“每發長征七號運載火箭最大特色就在於‘穩’。”航天科技集團一院長征七號運載火箭發射隊隊員周寧說。



一般衛星發射入軌後即使位置略有偏差也可再慢慢調整，而天舟貨運飛船要與以每秒7.8公里高速運行的中國空間站進行對接，入軌精度與可靠性同等重要。為此，長征七號運載火箭通過迭代制導控制，二子級火箭將能根據實際情況隨時修正航向，將天舟貨運飛船送到設定位置。



未來幾年，長征七號運載火箭將繼續執行空間站貨運飛船發射任務，以每年1至2次的發射頻率為我國空間站正常運轉提供物資保障。航天科技集團一院長征七號運載火箭發射隊隊員邵業濤介紹，長征七號運載火箭正開展5.2米整流罩的研製工作，將提高載荷適應範圍，充分發揮火箭能力。

