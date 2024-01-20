向“第三空間”找賣點

中評社北京1月20日電／據中國經濟網報導，星巴克賣的究竟是什麼？難道僅僅是咖啡嗎？



如果僅以賣咖啡論，星巴克的商業邏輯似乎有些說不通。在中國這個咖啡消費已經基本成熟的大市場上，一邊是瑞幸等後起之秀迅速崛起，一邊是家用咖啡機及網購咖啡豆大量普及，夾在中間的星巴克面臨的幾乎就是一個“前有埋伏、後有追兵”的死局。



但事實是，星巴克不僅沒有被夾成“三明治”，反倒還取得了不俗的業績。



星巴克最新財報顯示，2023財年（2022年10月1日至2023年10月1日），公司在中國市場收入30億美元，同比增長11%；門店數增長13%，達到6806家。



換句話說，星巴克的盈利之道從來都不僅僅是咖啡。



在餐飲行業中，星巴克是首個將“第三空間”概念引入企業經營的品牌。早在20世紀70年代，美國社會學家雷·奧爾登堡（Ray Oldenburg）就提出，人們迫切需要找到一個介於家庭和工作場合之間的“非正式公開場合”，也即“第三空間”。他以“寬鬆但不至慵懶”“可以自由地釋放自我”來定義“第三空間”的主要特徵，並尤其強調該場所必須具備一定的社交作用。以這個定義來篩選各種場所，咖啡店、茶館、社區中心等明顯具有優勢。



站在“第三空間”的視角重新審視星巴克，就能看明白其賣點所在了。區別於快消型咖啡店以及便捷型消費場景，星巴克顯然在“第三空間”的營造上下了不少功夫。買上一杯可口的飲品，坐在布局溫馨、溫度適宜的空間內，或是翻翻紙質書，或是看看PPT，遇到合眼緣的人微微一笑打個招呼，休閑、互動便在不知不覺中完成了。



順著“第三空間”的思路，“沿街取”服務也就不難理解了。去年3月，星巴克中國與高德地圖共同推出全新零售渠道“沿街取”，率先在北京和上海兩地的150家星巴克門店上線，預計一年內拓展至全國的1000家門店。