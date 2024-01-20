高校考評制度改革前後有何變化？

中評社北京1月20日電／據央視新聞報導，本月初，北京大學公眾號上發布了一項由生命科學學院開展的考試評價制度改革，引起廣泛關注，尤其在高校內引發熱烈討論。這是一項怎樣的改革？為何要改？改革前後有何變化？



北京大學生命科學學院，學霸雲集，已經成功保研的大四學生陳佳璐回憶起大學一年級的學習壓力，至今都歷歷在目。



北京大學生命科學學院大四學生陳佳璐：大一的時候有一些課其實學得不是特別好，像高數、大學物理這種，考了70多分，我當時非常難過，覺得自己會不會因為績點被拉下去，以後保不了研或者什麼的，天台上那一邊哭一邊給我媽打電話，我說這要完蛋了，大學生活要終結了。



陳佳璐所說的“績點”，是國內外高校普遍用來衡量學習質量的一種評價方式，常與百分制配套使用，通常是將學生各科課程的百分制成績與所占學分，通過公式加權的方式，轉化為一個數值，用以比較不同學生之間的綜合學習表現。



北京大學生命科學學院大三學生賈維宸：在北大的計算方法，如果是百分制的話，它每一分都確實是有用的，特別是在分數比較低的時候，一分對於績點的提升會非常大，低一分的話績點會影響很多。



在很多高校，績點是評獎評優、研究生推免的主要依據，也是申請國外大學時的一個重要參考。由此，在大學校園裡，尤其在重點高校和優秀學生間，引發了一個“績點焦慮”現象。如今，已經成功直博的北京大學大四學生蔡尚璇坦言，在學院改革之前，就曾陷入“績點焦慮”。



北京大學生命科學學院大四學生蔡尚璇：周圍同學都在講績點，主要是一分兩分都要去爭，比如說我已經拿到90分了，但我不滿意，我要91、92、93、94。之前就很焦慮，真的就是覺得成績很重要，如果我比別人差一點，我就會很害怕某一天有一個機會來的時候，會不會選的是別人，不是我。原來我們高中的時候經常強調一分千人一分萬人，這個時候可能是過往的一些思維的慣性，到大學之後可能沒法好好轉變過來。

