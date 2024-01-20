日本央行解除負利率效果待觀察

中評社北京1月20日電／據中國經濟網報導，日本央行已做好解除負利率等貨幣政策正常化的準備，如果3月份勞資談判結果達到預期，日本央行可能在4月份結束負利率。但日本央行退出負利率仍面臨國內物價漲幅前景、工資物價良性循環達成情況、美歐降息預期影響，以及解除負利率後下一步經濟政策方向等不確定因素，具體實施效果仍待進一步觀察。



1月22日，日本央行將召開金融政策決定會議，有關何時解除負利率的分析和猜測再次充斥經濟界和市場。有分析人士認為，目前日本央行已經做好瞭解除負利率等貨幣政策正常化的準備，如果3月份的勞資談判結果達到預期，日本央行可能在4月份結束負利率。



2023年12月，日本央行行長植田和男表示，從2023年末到2024年，日本央行將面臨更大挑戰，這一度引發市場和經濟界對於央行解除負利率的猜測。然而在12月底的金融政策決定會議上，調整並未出現。在12月25日的演講中，植田和男又表示，希望日本能擺脫低通脹的環境，切實實現工資物價的良性循環。分析人士認為，雖然植田和男的發言在盡力維持平衡，避免給金融市場帶來波動，但從日本央行2023年7月起不斷靈活進行收益率曲線控制（YCC），已經實質上在為貨幣政策正常化鋪路。



實現穩定的物價上漲是決定日本是否退出負利率政策的首要指標。據日本媒體報導，日本央行將在22日的金融政策決定會議上進行“經濟、物價形勢展望”討論，預計將下調日本2024年度去除生鮮食品後的核心消費者價格指數（CPI）增長率。下調的主要原因是由於匯率變動造成的原油價格下跌。在2023年10月份的展望報告中，由於原油價格上漲，日本央行將2024年度核心CPI預測值從7月份的1.9%上調至2.8%。此外，由於2023年三季度經濟負增長，預計日本央行此次也將下調2023年度實際國內生產總值預測值。日本央行還將綜合分析年初能登半島地震災情對經濟的影響、原油價格等市場動向、國內國際經濟形勢、物價形勢等，為下步決策提供參考。



從近幾個月日本通脹情況看，受食品、能源價格下跌影響，2023年11月日本全國核心CPI同比上漲2.5%，與10月的2.9%相比漲幅有所減少，而作為先行指標的東京都區核心CPI漲幅也連續2個月呈縮小趨勢。此外，日本央行公布數據顯示，去年三季度日本“供需缺口”為－0.37%，連續14個季度呈現負增長。“供需缺口”是表示日本經濟的需求和供給之差的指標，由內閣府和日本央行分別根據不同指標進行推算。“供需缺口”為正，說明需求過剩，容易導致通貨膨脹；“供需缺口”為負，說明供給過剩，容易導致通貨緊縮。分析人士認為，穩定的通脹率是日本修正貨幣政策的重要條件。鑒於近期日本的物價漲幅情況，1月份調整金融政策的可能性較低。