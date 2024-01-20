發展銀發經濟，讓老年人安享幸福晚年

中評社北京1月20日電／據中國經濟網報導，人口老齡化是今後較長一段時期我國的基本國情。發展銀發經濟，要堅持問題導向，使有為政府和有效市場更好地結合，形成多方合力共同促進之勢。發展銀發經濟，不僅要重點解決好老年人居家養老、就醫用藥、康養照護等急難愁盼問題，還要重視豐富老年人精神文化生活。



“老吾老，以及人之老”。尊老敬老是中華民族的傳統美德，愛老助老是全社會的共同責任。



繼1月5日召開的國務院常務會議研究發展銀發經濟、增進老年人福祉的政策舉措之後，國務院辦公廳近日印發《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》，提出了4個方面26項舉措。這些既是對不久前召開的中央經濟工作會議有關要求的貫徹落實，也釋放出加快建設老齡事業和養老服務體系的明確信號。



中國式現代化是人口規模巨大的現代化。我國是世界上老年人口規模最大的國家。國家統計局數據顯示，2023年末，我國60歲及以上人口29697萬人，占全國人口的21.1%，其中65歲及以上人口21676萬人，占全國人口的15.4%。這意味著我國已全面進入中度老齡化社會。預計今後10年，每年還將有超過2000萬的新增老年人。滿足數量龐大的老年群眾多方面需求、妥善解決人口老齡化帶來的社會問題，事關國家發展全局，事關百姓福祉，需要我們下大氣力來應對。



民之所盼、政之所向。一個社會幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。近年來，我國實施積極應對人口老齡化國家戰略，將關係到每一個家庭幸福感的家事上升為國事。《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》強調，大力發展銀發經濟，推動老齡事業與產業、基本公共服務與多樣化服務協調發展，努力滿足老年人多層次多樣化需求。這也為各地發展銀發經濟提供了遵循。



人口老齡化是今後較長一段時期我國的基本國情。在滾滾“銀發潮”對基本公共服務帶來挑戰的同時，我們還要看到銀發經濟蘊含的新機遇。銀發經濟是向老年人提供產品或服務，以及為老齡階段做準備等一系列經濟活動的總和。隨著老年人口數量擴大，以及生活水平提高和健康預期提升，老年人口的消費潛力在持續增長、消費意願和能力在不斷增強。發展銀發經濟是積極應對人口老齡化、推動高質量發展的重要舉措，既利當前又惠長遠。



銀發經濟涵蓋了老齡事業和老齡產業全領域，雖然前景一片廣闊，但當下也面臨著發展不平衡、不充分的現實問題。發展銀發經濟，無疑要堅持問題導向，使有為政府和有效市場更好地結合，形成多方合力共同促進之勢。為此，一方面要切實履行政府保基本、兜底線的職責，加強老年人基本民生保障，增加基本公共服務供給；另一方面要運用好市場機制，充分發揮各類經營主體和社會組織的作用，更好地滿足老年人多層次多樣化的需求。



中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化。發展銀發經濟，建設老齡事業和養老服務體系，不僅要持續完善相關政策措施，重點解決好老年人居家養老、就醫用藥、康養照護等急難愁盼問題，還要重視豐富老年人精神文化生活，引導老年人保持老驥伏櫪、老當益壯的健康心態和進取精神，發揮正能量，作出新貢獻。在這樣的目標下，無論是建設更多老年大學，推進手機應用程序適老化改造，鼓勵老年人在社交平台通過直播、短視頻記錄生活、展現自我，還是倡導家庭成員多與老年人進行情感交流，都是題中應有之義。讓老年人安享幸福晚年，離不開全社會的關愛與溫暖。