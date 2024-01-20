王毅：中巴攜手打造雙邊關係下一個黃金50年

中評社北京1月20日電／當地時間1月19日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同巴西外長維埃拉共同會見記者，強調將以建交50周年為契機，攜手打造中巴關係下一個“黃金50年”。



新華社報導，王毅說，今年是中巴建交50周年，迎來承前啟後、繼往開來的重要時間節點。走過半個世紀風雨歷程，中巴關係更加成熟堅韌，不斷呈現蓬勃生機。源浚者流長，根深者葉茂，中巴關係應該也可以大有作為。雙方要跨越山海之遙，以只爭朝夕的精神，攜手推動中巴全面戰略伙伴關係邁上新台階、展現新活力、開闢新境界，使中巴關係繼續走在時代前列，成為發展中大國團結合作、互利共贏的典範。



王毅介紹了雙方達成的主要共識。



一是攜手落實兩國元首重要共識，進一步夯實戰略互信。雙方將以兩國元首戰略擘畫為指引，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切的問題上相互理解、相互支持，中方讚賞巴西重申堅持一個中國原則。中方要精心籌備好下階段高層交往，開好中巴高委會第七次會議，推進政府、立法機構、政黨、地方等交流合作。



二是攜手深化互利合作，造福兩國人民。中巴合作“上到太空，下到大豆”。中國連續15年成為巴最大貿易伙伴、出口市場和貿易順差來源國。巴西也是中國在拉美最大貿易伙伴國。雙方將秉持開放包容、合作共贏理念，加強發展戰略對接，推動各領域合作提升至新水平。雙方將為各自企業在對方國家投資興業提供便利和支持。



三是攜手增進人文交流，鞏固中巴友好民意基礎。雙方將加快推進文教、旅遊、體育等領域交流全面活躍起來，增進人民傳統友誼，深化年輕一代相互瞭解。雙方將相互給予簽證便利，擴大人員雙嚮往來，加快推動巴西駐成都總領館開館。



四是攜手展現大國擔當，推動構建人類命運共同體。中巴外交理念高度契合，雙邊關係具有重要戰略意義和全球影響。雙方將加強溝通協作，捍衞發展中國家的共同利益，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，構建中巴命運共同體、中拉命運共同體。中方全力支持巴西舉辦二十國集團領導人峰會、金磚國家領導人會晤、聯合國氣候變化大會。