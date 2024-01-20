為中法關係發展貢獻獨特的媒體力量

中評社北京1月20日電／新年伊始，應邀來訪的法新社社長法布里斯·弗裡收到一份來自新華社的特別的禮物——一張鄧小平1977年會見時任法新社社長克洛德·魯塞爾時的合影照片。



今年適逢中法建交60周年，也是新華社、法新社建立合作關係以來的第67個年頭。“新華社和法新社的友誼見證了中法關係的發展。”新華社社長傅華在向弗裡贈送照片時說。



中法關係具有富有韌性的歷史傳承、敢為人先的開拓精神以及獨立理性的戰略自覺。60年前，在冷戰正酣的大背景下，中法領導人高瞻遠矚，作出兩國全面建交的歷史性決策，在中法之間、在中國同西方世界之間打開了相互認知和交往的大門。



新華社和法新社分別誕生於中國和法國，都是世界性通訊社。兩大通訊社的交往故事，也是中法關係史的重要組成部分。



就拿鄧小平會見魯塞爾這件事來說。1977年7月30日，鄧小平觀看了北京國際足球友好邀請賽決賽。當天，多家外國通訊社對此進行報導，其中法新社報導時效最快。近3個月後，魯塞爾應新華社邀請來華訪問，鄧小平親自會見了魯塞爾。法新社詳細報導了這次會面，新華社旗下《參考消息》又轉載了法新社報導。



一段佳話，折射中法之間的相知相惜。作為具有全球影響和獨立自主傳統的大國，中法是世界多極化、國際關係民主化的堅定推動者。建交以來，兩國在政治、經貿、科技、人文等廣泛領域開展了卓有成效的合作，雙邊關係始終走在中歐和中西方關係前列。

