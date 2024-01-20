達沃斯觀察：世界眼光望向中國

中評社北京1月20日電／據新華社報導，一年一度的世界經濟論壇年會落下帷幕，阿爾卑斯山上的小鎮昨日還道路擁擠，人頭攢動，今日歸於平靜。多希望世界如同會後的達沃斯小鎮這樣靜而美啊。然而，我們共同的地球家園有太多的問題亟需解決，比如，如何重建信任？如何攜手促進全球經濟增長？如何規劃人工智能的未來？如何應對氣候危機？而在達沃斯，人們發現，在所有全球性決策中，都無法缺少中國的參與，在許多重要議題上，世界的眼光都在望向中國。



年會開幕前發布的《首席經濟學家展望》報告顯示，半數以上的首席經濟學家預計2024年全球經濟將走弱，70%的首席經濟學家表示地緣經濟將加速分裂。全球經濟形勢動蕩不定，中國能否繼續發揮重要引擎作用？就在達沃斯論壇期間，中國公布的經濟數據顯示，2023年中國經濟增長5.2%，圓滿實現預期目標，也高於世界其他主要經濟體增速。國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃認為，去年中國經濟主要預期目標圓滿實現，對中國、亞洲和全球都是好消息。世界經濟論壇執行董事薩迪婭·扎希迪說，全球經濟的韌性將在未來一年繼續接受考驗。“作為世界主要經濟體之一，中國經濟健康發展將為世界其他地區帶來非常積極的溢出效應”。



“人工智能推動經濟社會發展”成為今年世界經濟論壇年會的四大關鍵議題之一。對於這個足以改變人類未來的技術領域，世界也在關注中國怎麼看、怎麼做。中國全社會研發投入、高技術產業投資連續多年保持兩位數增長，雲計算、大數據、人工智能、區塊鏈等新興技術加快應用，智能終端、機器人、遠程醫療等新產品、新業態不斷湧現。新一輪科技革命和產業變革帶來國與國間新的競合關係，在達沃斯小鎮，以“善治”促“善智”，加強國際合作，彌合“智能鴻溝”成共同呼聲。中國的聲音是，衹有加強創新合作，才能形成良性競爭，激發最大活力。



尋覓合作方案，向來是達沃斯論壇的一項重要議題。當前的全球形勢更加凸顯全球合作的緊迫性，中國將如何支持多邊主義？在單邊還是多邊的問題上，中國始終堅定地選擇多邊。中國反復強調，真正的多邊主義，應基於以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，中國自己不搞“毀約退群”，也不要求其他國家“選邊站隊”，始終是維護多邊主義的堅定力量。世界經濟論壇總裁博爾格·布倫德說，中國的許多舉措對全球有重大意義，如中國在多邊貿易談判和政府間氣候變化問題談判中發揮著重要作用，中國與“全球南方”其他國家保持緊密合作等，在維護全球和平安全中發揮越來越關鍵的作用。

