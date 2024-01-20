哈馬斯代表團來訪　俄促釋放被扣押人員

中評社北京1月20日電／據新華社報導，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）一個代表團19日訪問俄羅斯首都莫斯科，與俄方探討推動實現加沙地帶停火，俄方敦促哈馬斯盡快釋放被扣押人員。



哈馬斯19日在社交媒體“電報”寫道，哈馬斯政治局成員穆薩·阿布·馬爾祖克當天在莫斯科會晤俄羅斯總統中東和非洲國家事務特別代表、外交部副部長米哈伊爾·波格丹諾夫，雙方“討論了推動實現加沙地帶停火的方式”。



聲明強調，哈馬斯代表團讚賞俄羅斯所做外交努力，感謝俄方為加沙地帶民眾提供人道主義援助，“解釋了哈馬斯就被扣押人員所持立場”。



俄羅斯外交部同一天證實波格丹諾夫接待了馬爾祖克。俄方聲明說，雙方會談聚焦加沙地帶的“持續對抗”，這一地區的人道主義危機已經達到“災難程度”。俄方同時強調，有必要盡快釋放包括3名俄羅斯公民在內的遭扣押人員。



中東多國記者創辦的時局網站“觀察”說，這是自去年10月巴以衝突升級以來，哈馬斯代表團第二次訪問俄羅斯。



馬爾祖克去年10月26日抵達俄羅斯，圍繞釋放在押人員議題與相關方談判。



哈馬斯去年10月7日突襲以色列境內軍民目標，把約240人帶到加沙地帶。以色列隨後全面封鎖加沙地帶並發起攻擊。在去年11月24日開始的7天臨時停火期間，以方釋放240名巴勒斯坦人，哈馬斯釋放以色列人和外國公民共100餘人。



俄外交部19日晚些時候在另一份聲明中說，波格丹諾夫當天與以色列駐俄羅斯大使西蒙娜·哈爾佩林會談，向後者闡述了俄方就巴以衝突的立場，即俄方支持在聯合國安理會決議基礎上全面解決中東問題。