侯友宜台中感恩行　盧秀燕獻擁抱氣氛溫馨

盧秀燕向侯友宜獻上擁抱，加油打氣。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月20日電（記者 方敬為）中國國民黨大選落選人、新北市長侯友宜20日到台中市舉辦感恩茶會，市長盧秀燕特別獻上擁抱加油打氣，氣氛溫馨，盧秀燕表示，侯友宜代表黨堅定腳步，以在野之姿挑戰執政黨，勇氣十足，雖敗猶榮！侯則表示，所有責任他一肩扛起，未來無論有無職位，身在何方，仍堅定為“中華民國”犧牲奉獻，保護台灣人民的安全，為台灣生也為台灣死。



國民黨台中市黨部20日下午在黨部禮堂舉辦“侯康台中感恩茶會”，侯友宜親自到場向台中的黨員同志謝票，包括黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、黨籍“立委”當選人顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣、黃仁等人出席，共同向支持者致意謝票。



盧秀燕一到場就向侯友宜獻上擁抱打氣，她表示，身為地方首長，她第一個要感謝侯友宜，國民黨在野、沒有資源，在執政黨天羅地網無所不用其極，動用各種行政資源，甚至司法介選的情況之下，侯在這場選戰中承擔了國民黨候選人的責任，腳步堅定、勇氣十足，辛苦了，雖敗猶榮！



盧秀燕也感謝台中黨員同志、所有區域“立委”候選人、黨中央與地方黨部的長官，最後也要謝謝市民好朋友，願意給予國民黨肯定，當我們在競選的最後階段當中是辛苦的、是沒有把握的，但是那最後半個月，藍營選將在掃街拜票的當中，經常有受到市民的加油打氣，當時她就知道，這一場選戰無論結果如何，國民黨至少贏得了市民們的肯定，贏得了市民的支持，讓她非常感動。



盧秀燕也請各位好朋友，“莫散了團體，休灰了志氣”，孫文革命10次才成功，國民黨雖然輸了大選，但仍要繼續奮鬥，繼續加油，堅定前行，守護台灣。



侯友宜感謝盧秀燕的加油打氣，強調這段時間他受到各界幫忙，銘記在心，所有責任他都一肩扛起，沒有推託之詞。他並勸勉黨籍“立委”當選，競選時的承諾要負起責任，不要說過就忘了，他一輩子沒有違背過“誠信”二字，選舉是一時的，做人是永遠的，贏得大家的信賴，這個才是最重要的。



侯友宜說，他雖然沒有贏得大選，但必須強調，他一生一定為“中華民國”，為台灣這塊土地的人民犧牲奉獻，保護台灣的安全，讓百姓能得到安定繁榮有序的生活，他一輩子絕對是清白、乾淨，衹有一顆為台灣做事的心，他一輩子為台灣生，也為台灣死。