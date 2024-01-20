青島自貿片區新增3項國家級制度創新成果

中評社北京1月20日電／據大眾日報報導，日前，商務部集中發布了47項自貿試驗區制度創新成果，包括第五批23項“最佳實踐案例”、第三批24項部門推廣改革試點經驗，其中，山東自貿區青島片區航運企業集成化審批服務新模式、企業登記業務“智能表單”新模式2項制度創新成果獲評“最佳實踐案例”、基於低碳理念下的“綠色自貿”發展指標體系入選部門推廣改革試點經驗。



針對航運企業設立運營涉及行政審批事項辦理地點分散、專業難度系數大、審批鏈條長等難點，青島自貿片區將航運企業從主體設立到船舶運營所涉及的5個部門12個許可事項審批系統入口及與航運企業密切關聯的政策、金融、法律等專業服務整合至統一平台，使得航運企業全流程籌辦平均縮減30天以上，材料壓縮80%以上。



針對企業辦理各類變更業務申報難度大、時間花費多、申報材料退件率高等問題，青島自貿片區通過重構文書申報模式、業務申報流程等登記業務全鏈條，實現各類個性化、標準化登記申請文書自動生成，登記業務辦理單件業務審核時限從20分鐘縮減至5分鐘，壓縮75%以上。



青島自貿片區還對標國際一流標準，發布全國首個基於碳中和理念的自貿試驗區綜合評價與發展體系，形成了生態標準的制定和應用、低碳產業的配置和發展、綠色生態城市建設與推廣的標準和路徑，引領自貿試驗區“綠色低碳生態發展新模式”。



（來源：大眾日報）