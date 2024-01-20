人工智能治理持續受國際關注

中評社北京1月20日電／據新華社報導，隨著人工智能的快速發展，如何完善對人工智能的治理持續受到國際關注。聯合國秘書長古特雷斯日前在世界經濟論壇上呼籲政府與企業合作制定人工智能發展的風險管理框架，世界衛生組織、國際貨幣基金組織等國際組織也紛紛發布相關領域的報告。



在剛剛於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上，聯合國秘書長古特雷斯在致辭中表示，生成式人工智能在實現可持續發展方面具有巨大的潛力，但它很可能會加劇全球不平等。相關咨詢機構已就人工智能治理提出一些初步建議，以更好利用這種新技術的益處，同時減輕風險。



世界衛生組織18日發布的多模態大模型治理相關新指南說，人工智能在醫療衛生領域應用前景廣闊，但同時也要防範其中可能出現的諸如“自動化偏見”導致的過度依賴等風險。



作為一項快速發展的生成式人工智能技術，多模態大模型是指能夠處理圖像、文本、聲音等多種類型數據的深度學習模型，廣泛應用於醫療衛生領域。



世衛組織首席科學家傑裡米·法勒說，生成式人工智能技術具有改善醫療保健水平的潛力，但前提是研發、監管和使用這些技術的人必須識別並充分考慮相關風險。人們需要透明的信息和政策來管理多模態大模型的設計、開發和使用，以取得更好的衛生成果，克服持續存在的衛生不平等。



國際貨幣基金組織在14日發布一份報告認為，人工智能將影響全球約40%的就業崗位，可能讓一些人失去工作，發達經濟體與發展中經濟體相比在這方面的風險更大，但同時發達經濟體也能更好地利用人工智能的益處。

