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伊朗海軍向公海派遣軍艦艦隊
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2024-01-20 16:24:17
中評社北京1月20日電／據央視新聞報導，當地時間19日，伊朗海軍向公海派遣了一支用於“戰鬥和訓練”的軍艦艦隊，以執行“艱巨且多層面的任務”。據瞭解，包括“布什爾”號和“通布”號軍艦在內的艦隊當天已經離開伊朗南部阿巴斯港，前往國際水域。
伊朗海軍表示，目前伊朗有四支戰鬥艦隊同時在國際海域執行任務，以確保航線安全並保護商船和油輪免受海盜襲擊。
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