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低溫席捲全美 交通混亂
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2024-01-20 16:24:00
中評社北京1月20日電／據美聯社19日報導，過去兩個星期，美國冬季風暴已造成至少55人死亡。低溫席捲全美多州，造成停電、交通混亂等情況。
美媒發布的一份報告顯示，當地時間19日，至少6600萬美國人仍處於低溫天氣警告之下。紐約、巴爾的摩和華盛頓哥倫比亞特區的降雪量比預期要大。在西海岸，俄勒岡州州長於當地時間18日晚間宣布，全州進入緊急狀態。
報導稱，美國東部整個周末都將經歷冬季低溫，預計22日天氣將逐漸變暖。
（來源：海外網）
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