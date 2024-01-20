低溫席捲全美　交通混亂

中評社北京1月20日電／據美聯社19日報導，過去兩個星期，美國冬季風暴已造成至少55人死亡。低溫席捲全美多州，造成停電、交通混亂等情況。



美媒發布的一份報告顯示，當地時間19日，至少6600萬美國人仍處於低溫天氣警告之下。紐約、巴爾的摩和華盛頓哥倫比亞特區的降雪量比預期要大。在西海岸，俄勒岡州州長於當地時間18日晚間宣布，全州進入緊急狀態。



報導稱，美國東部整個周末都將經歷冬季低溫，預計22日天氣將逐漸變暖。



（來源：海外網）