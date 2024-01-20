京津冀交通全面互聯　港產城融合加速推進

中評社北京1月20日電／據天津日報報導，昨天，記者從2024年全市交通運輸工作會議上瞭解到，2023年，我市全年完成交通運輸固定資產投資114.57億元，同比增長14.9%；公路、水路貨物周轉量分別同比增長14.1%、2.9%；天津港集裝箱吞吐量2218.7萬標準箱，同比增長5.5%；天津濱海機場旅客吞吐量1847.3萬人次，同比增長216.2%；軌道交通日均客流量由年初的140萬人次提升到170萬人次，單日客流量9次突破200萬人次，最高達到223.18萬人次，為我市經濟社會發展提供強有力交通保障。



2023年，我市綜合立體交通網絡加快完善，京津冀交通全面互聯，港產城融合發展全方位推進，交通便民服務舉措不斷深化。建成京津間第4條高鐵——津興城際鐵路，加快建設京濱城際（南段）、津濰高鐵、津靜市域（郊）鐵路，開工建設京津塘高速公路（天津段）改擴建工程等，鐵路運營總里程1468公里，路網密度位居全國前列。開通武清至北京首條“定制快巴”，新開天津港至大紅門海鐵聯運班列、京津冀地區首條南美車厘子直航快線，環渤海內支線重箱運量同比增長25.2%；海鐵聯運量完成122.7萬標準箱；中歐（中亞）班列運量完成8.5萬標準箱。國際郵輪母港接待出入境旅客8.5萬餘人次，居全國首位。淨增航運企業6家，淨增船舶運力83萬載重噸，新增航運相關企業358家。此外，開通運營地鐵11號線東段，推出65歲以上外地老年人免費乘坐公共汽車政策，增投3.5萬個個人普通車搖號指標，優惠減免高速公路通行費約10億元。



今年，我市將重點強化綜合立體交通網建設，強化京津冀交通全面互聯，強化港產城融合發展成效，強化公路行業及綜合運輸高質量發展。鐵路方面，建成天津首條市域（郊）鐵路津靜線，完成黃萬鐵路電氣化改造工程（天津段）等，加快建設津濰高鐵、京濱城際（南段）；公路方面，津薊高速天津站外遷工程年內完工，津歧公路二期北段主體完工，加快建設興港高速公路、京津塘高速公路（天津段）改擴建工程等。軌道交通方面，地鐵11號線一期工程貫通運營。港口方面，建成天津海洋裝備製造項目二期碼頭等，並加快完成國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈項目。



同時，唱好京津“雙城記”交通篇，進一步細化實化京津出行便利化措施，增加津興城際開行列次，實施京津城際延伸線通勤人員精準補貼，優化跨省公交、定制快巴、客運班線。協同打造世界級港口群機場群，加強天津港與北京陸港、空港聯繫，深化津冀港口務實合作，做強天津港集團雄安服務中心。天津濱海機場加密國內主要城市及日韓、東南亞等方向航線航班，拓展城市航站樓，引導全貨機正班、貨運包機在津運行，大力發展空海、空鐵、空巴聯運。



備受關注的港產城融合發展也將進一步加快。2024年天津港集裝箱吞吐量超過2300萬標準箱，集裝箱航線達到146條，打造智慧港口、綠色港口、樞紐港口升級版，拓展“船邊直提”“抵港直裝”覆蓋範圍，加快傳統碼頭自動化升級，持續推進“公轉鐵、散改集”雙示範港口建設，開通北美、南美、中東等遠洋幹線，加密東南亞航班航次，並加強港與產城互動發展，完善大宗商品交割功能，延伸優勢貨類產業鏈條，高水平辦好航運博覽會和中國航海日活動周。



（來源：天津日報）