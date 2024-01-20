哈佛大學就前校長涉嫌抄襲向眾議院提交文件

中評社北京1月20日電／據美國有線電視新聞網（CNN）報導，當地時間1月19日，美國哈佛大學向眾議院提交了大量文件，以調查該校前任校長克洛迪娜·蓋伊涉嫌學術抄襲的指控。根據報導，目前眾議員正在對與抄襲相關的文件進行調查。



克洛迪娜·蓋伊於本月2日宣布辭去美國哈佛大學校長職務，此前她被指控進行學術抄襲，並因在校園“反猶”問題上的立場招致批評。



（來源：央視新聞）