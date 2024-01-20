朝鮮首度公開的“海嘯－5－23”有何來頭

中評社北京1月20日電／朝鮮進行水下核武器系統試驗，強化海基戰術核打擊能力。



據新華社1月19日報導，朝中社19日援引朝鮮國防省發言人的話報導，朝鮮在東部水域進行了“海嘯－5－23”水下核武器系統的重要試驗，旨在應對美日韓近日舉行的海上聯合演習。朝鮮國防省發言人當天發表談話，譴責美日韓15日起在濟州島周邊海域開展的海上聯合演習，稱該演習造成地區局勢更加動蕩，嚴重威脅朝鮮國家安全。



帶放射性的“海嘯”



朝鮮官方還未公開“海嘯－5－23”水下核武器系統試驗的照片，但此前曾多次公開“海嘯”和“海嘯－2” 核無人潛水攻擊艇進行試驗的消息，並公開了相關照片。需要指出的是，此次朝鮮只是進行核武器系統實驗，並非水下核爆炸試驗。



去年3月，朝鮮進行了一系列軍事訓練活動，包括新型水下攻擊武器系統試驗，其中，“海嘯”的核無人潛水攻擊艇首次亮相。試驗在朝鮮咸鏡南道利原郡海岸進行，在80米至150米深度潛航了約59小時，最後到達假想敵人港口的洪原灣水域目標點爆炸。一個月後朝鮮公開了“海嘯－2”型核無人潛水攻擊艇，朝方稱，該艇進行了71小時、1000千米的潛航試驗，驗證了潛水式戰略武器系統的可靠性和致命打擊能力。



朝鮮沒有向外界透露“海嘯”核無人潛水攻擊艇的尺寸參數，該武器的塗裝也不同，目前有灰色、紅白相間和黑色三種塗裝，無法準確判斷“海嘯－2”是“海嘯－1”的升級版還是兩者屬於“海嘯”武器家族，但尺寸不一樣。因此，此次首度公開的“海嘯－5－23”是“海嘯”武器家族的新成員還僅是升級版本，還有待進一步觀察。



海軍專家李傑此前接受澎湃新聞採訪時分析認為，從朝鮮官媒的表述來看，朝鮮的核無人潛水攻擊艇是類似於俄羅斯“波塞冬”無人潛航器的水下作戰兵器，兩者都可以攜帶核戰鬥部，用於核打擊或核威懾，屬於戰略武器。“但俄 羅斯‘波塞冬’無人潛航器採用核動力，朝鮮的採用常規動力可能性比較大。”李傑說。

