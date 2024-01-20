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微軟稱其公司郵件賬戶遭俄羅斯黑客組織攻擊
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2024-01-20 16:22:43
中評社北京1月20日電／據央視新聞報導，當地時間1月19日，美國微軟公司發布一份聲明表示，該公司檢測到，部分公司高管的電子郵件賬戶遭到俄羅斯黑客組織Midnight Blizzard（又稱Nobelium）的攻擊。微軟公司於1月13日成功解除了該黑客組織對這些電子郵件賬戶的訪問權限。
微軟公司表示，黑客進行攻擊是為了獲取與該黑客組織有關的信息，目前沒有證據表明黑客有權訪問客戶信息、源代碼或人工智能系統等信息，相關調查還在進行中。
目前，該黑客組織對此暫無回應。
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