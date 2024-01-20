第七屆進博會推介會在泰國成功舉行

中評社北京1月20日電／據人民網報導，第七屆中國國際進口博覽會推介會19日在泰國曼谷舉行。本次活動由中國國際進口博覽局、國家會展中心（上海）有限責任公司、泰國中華總商會共同主辦，中國駐泰國使館支持，泰國商業部國際貿易促進司、中國銀行（泰國）股份有限公司協辦。



泰國副總理兼商業部長顧問延勇·龐拉、中國駐泰國使館公使吳志武、中國國際進口博覽局副局長孫成海、泰國中華總商會主席林楚欽等嘉賓出席活動並致辭。80多家企業和20多家商協會參與了本次活動。



延勇表示，泰國近年來致力於發展新經濟，包括數字產業、高新技術產業、綠色經濟等，這些發展方向與中國的政策相一致，也與進博會提倡的商品和服務理念相契合。他相信參與進博會能夠進一步拓展泰中兩國的經濟貿易合作，推 動兩國的經濟社會潛力更進一步的發展和增強。



吳志武表示，中泰在電動汽車、數字經濟、綠色發展等新興領域的務實合作表現喜人。雙方之間密切的政治關係以及經貿人文交流使得兩國人民都受益匪淺，雙方未來的合作前景十分廣闊。目前，中國正加大改革創新力度，堅定不移地擴大對外開放，大力促進消費和創新，這將為中國經濟注入新的生機和活力，也將為包括泰國在內的世界各國帶來新的機遇。



孫成海表示，進博會的舉辦是中國堅定推進高水平對外開放的生動實踐，讓中國的大市場成為世界共享的大市場，為包括泰國在內的世界各國提供更多的商機。在過去的幾年裡，進博會逐漸成為中泰合作交流的重要平台。泰國已連續六年參與進博會，並在第二屆進博會中擔任國家展主賓國。每屆進博會，泰國商業部國際貿易促進司、泰國中華總商會等機構都積極組織和推動企業參展。中國願意與泰國共同努力，支持廣大泰國企業，特別是泰國的中小企業，加速進入中國市場，收穫更多的成果。