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美媒：去年超一千三百人死於美國警察之手
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2024-01-20 16:40:52
中評社北京1月20日電／據美國《國會山報》1月17日報導，一項新研究顯示，2023年超1300人死於美國警方之手。
持續追蹤美國警察殺人情況的研究組織“警察暴力執法地圖”表示，2023年有1329人死於美國警方之手，衹有14天沒有發生警察殺人事件。該組織的報告還稱，2013年至2023年期間，美國非裔被警察殺害的可能性是白人的2.8倍。自2020年以來，死於美國警察之手的人數一直在上升。
（來源：海外網）
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