朱雀三號火箭完成首次大型垂直起降飛行試驗

中評社北京1月20日電／據新華社報導，19日，朱雀三號可重復使用火箭垂直返回技術在我國酒泉衛星發射中心完成首次飛行試驗。此次試驗由藍箭航天VTVL－1試驗箭完成，驗證了低空低速狀態下的火箭垂直回收能力、控制系統與發動機調推性能的匹配性以及火箭垂直回收的制導控制算法。



“這為朱雀三號實現2025年‘首飛’奠定重要技術基礎。”朱雀三號總指揮戴政說。



消息傳至數千公里外的浙江藍箭航天湖州智能製造基地，基地內傳出歡呼聲。此次試驗箭裝備的朱雀二號火箭同型改進的80噸級液氧甲烷發動機，正是在這裡裝配完成。



此前，朱雀二號遙二運載火箭在酒泉衛星發射中心發射升空，按程序完成了飛行任務，發射任務獲得圓滿成功。朱雀二號成為全球首枚成功入軌的液氧甲烷火箭，標誌著我國運載火箭在新型低成本液體推進劑應用方面取得突破。



液氧甲烷是一種火箭燃料，由液態氧氣和甲烷混合而成。甲烷是天然氣的主要成分，已成為火箭發動機研究者無法忽視的燃料選項。



航天專家認為，在世界範圍內，液氧甲烷火箭已進入快速研製發展期，面對未來大規模進出空間、航班化運輸需求，大推力、高性能、可重復使用的液氧甲烷發動機是液體主動力發展的重要方向。



據悉，朱雀三號可重復使用火箭是我國首款不銹鋼液體運載火箭，以液氧甲烷為燃料。朱雀三號箭體直徑4.5米，一子級設計復用次數不少於20次，具備一箭多星、平板堆叠衛星集群發射的能力。朱雀三號貯箱結構採用高強度不銹鋼材料，發射成本相較一次性使用火箭可降低百分之八十至九十。



“不銹鋼箭體結構可以大幅降低火箭的製造成本，縮短生產周期，耐高溫的性能在火箭多次返回、重復使用上具備明顯優勢。朱雀三號火箭一級發動機在火箭回收後可不下箭檢查，加注完成即可再次飛行，能實現真正的航班化運營。”藍箭航天創始人兼董事長張昌武表示，朱雀三號將以工業化方式鏈接火箭研產，實現火箭的高效製造。



（來源：新華網）