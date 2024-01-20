福建省出台措施推動跨境電商創新發展

中評社北京1月20日電／據福建日報報導，去年底，南平首單通過跨境電商“9810”（跨境電商出口海外倉）方式申報通關的出口貨物順利通關；一周前，廈門新增兩條跨境電商通道——年終歲首，福建跨境電商領域喜訊頻傳。近日，省外貿外資（穩價保供）協調機制辦公室又印發《關於推動福建省跨境電商創新發展的若干措施》（下稱《措施》），圍繞“強化主體培育，帶動產業提升”“強化要素配置，夯實發展基礎”“強化合規運營，促進規範發展”“強化部門協同，優化營商環境”等四個方面提出12條具體措施。



目前，我省已擁有8個跨境電商綜試區。《措施》提出，對通過商務部綜試區考核評估且年度建設進展較快、成效較好的綜試區給予正向獎勵，每年按1000萬元、600萬元、400萬元、200萬元分檔獎勵各綜試區。對新獲批的綜試區給予一次性200萬元創建工作獎勵。



亞馬遜中國相關負責人楊鈞表示，泉州和廈門的鞋服、福州的家居家具、漳州的鐘表樂器、寧德的機電按摩設備等都有很強的競爭力，可借助跨境電商加快走向全球。這一思路與《措施》提出的發展“跨境電商＋產業帶”模式不謀而合。我省鼓勵跨境電商平台深入紡織鞋服、運動裝備、竹木製品、新能源等福建特色產業帶開展對接，鼓勵各綜試區在知名跨境電商平台設立產業帶專區，推動“福品閩貨”出海。



為暢通國際物流通道，《措施》提出，提升現有海空貨運專線服務能力和輻射範圍；加強跨境物流專線建設，統籌對國際海空運航線航班給予政策等方面支持；鼓勵各綜試區出台措施，爭取各大跨境電商平台在省內設立集運倉、分撥中心，吸引省內外貨物通過我省航線和集運倉集散。



海外倉是確保跨境電商企業訂單履約的重要選擇。《措施》明確，建設海外倉公共服務平台，助力海外倉企業和跨境電商企業開展業務對接，實現海外倉模式全流程業務數據可追溯。支持企業利用海外倉開拓國際市場；支持“兩國雙園”園區企業打造全球電商平台和物流倉儲基地。



去年1至11月，福建省跨境電商出口同比增長超22%。“福建作為電子商務發展的領先省份，既要固強補弱、穩住優勢，更要把握先機、增強後勁。”省商務廳相關處室負責人表示。



（來源：福建日報）