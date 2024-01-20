氣溫“大跳水”　福建將開啟雨雪冰凍模式

中評社北京1月20日電／據新華網報導，福建省氣象台消息，隨著寒潮級別的強冷空氣一舉南下，19日夜裡起全省氣溫將迎來“大跳水”，中北部地區將出現寒潮天氣，並伴有較大範圍雨雪天氣。福建省氣象台19日10時發布低溫預警Ⅳ級和海上大風預警Ⅳ級。



福建省氣象局首席預報員黃美金表示，此次寒潮過程降溫幅度大、低溫強度強、降雪範圍廣，最低氣溫過程降溫幅度全省大部可達8～15℃（局部超過16℃），中北部地區將出現大範圍寒潮天氣。其中，22日至25日氣溫較低，最低氣溫將出現在24日凌晨前後，南平、三明、寧德三市大部和龍岩北部城區可達－3～0℃（局部可達－6～－4℃），有結冰；福州、龍岩南部和泉州西北部城區0～4℃（局部－1～0℃），有霜或霜凍，局部有結冰；其餘地區城區4～8℃。26日起各地氣溫將逐漸回升。



氣溫驟降的同時，雨水也要返場。21日夜間起，福建西北部高海拔山區將率先迎來雨夾雪或小雪天氣，隨著冷空氣進一步南下滲透，西北部由雨夾雪轉為純雪天氣。22日雨雪範圍進一步南擴，中北部地區有小雪或雨夾雪，其中西部和北部地區部分有中到大雪，局部暴雪。21日夜間到23日中北部地區的部分路段將出現道路結冰。



據省氣象台具體預報，20日，全省陰，部分有小雨。21日白天，全省多雲到陰，北部地區局部有小雨。21日夜間，全省陰，中北部地區有小雨，西北部高海拔山區有雨夾雪或小雪。



氣象專家提醒，需關注寒潮天氣對人體健康、能源保供、供水保障和農業生產等的影響。福建西部和北部地區需重點做好烤煙、蔬菜、馬鈴薯等作物的防寒防凍工作，中南部地區重點做好亞熱帶和熱帶果樹的防寒防凍工作，禽畜舍要採取加熱保溫、防風、鋪墊稻草等措施強化保暖工作。



道路交通安全風險方面，19日至23日和25日夜間到27日，受降水影響，能見度較差，道路濕滑，駕駛員朋友要特別關注21日夜間到23日雨雪和道路結冰對交通運輸的不利影響。



此外，22日至23日沿海海區有一定的海上大風災害風險，需防範大風對航運、濱海旅遊和漁業等行業的不利影響。



（來源：新華網）