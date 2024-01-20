菲律賓內湖省發生一起車禍

中評社北京1月20日電／據央視新聞報導，菲律賓內湖省減災管理辦公室20日發布報告稱，19日17時20分左右，該省發生一起車禍，導致2人死亡，24人受傷。



初步報告顯示，事發時一輛載客小巴吉普尼車因刹車失靈，撞向多個車輛，導致2人死亡，24人受傷。死者中包括一名2歲女童。