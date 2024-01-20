江啟臣指傅崐萁“成天想選舉”　朱侯盧力挺

江啟臣致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月20日電（記者 方敬為）國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜宣布搭檔藍委江啟臣參選“立院”正副院長，黨內出現異音，“立委”傅崐萁質疑，江可能在兩年後要參選台中市長，江啟臣20日回擊傅崐萁不要一天到晚都在想選舉，應共同努力，幫助黨做好“立院”監督制衡的工作。黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕出席台中感恩茶會也正面力挺“韓江配”。



國民黨台中市黨部20日下午在黨部禮堂舉辦“侯康台中感恩茶會”，大選落選人、新北市長侯友宜親自到場向台中的黨員同志謝票，包括黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、黨籍“立委”當選人顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣、黃仁等人出席，共同向支持者致意謝票。



針對與韓國瑜搭檔角逐“立院”正副院長，被傅崐萁質疑，江啟臣在會前受訪表示，不要一天到晚都在想選舉，我們也才剛選完，現在大家最關心的應該是“國會”能夠扮演起監督制衡的角色，並能夠為人民爭取更多地方建設、更多的福利，這才是本次大選結束後人民的期待。



江啟臣呼籲，黨籍連任的“立委”、當選的新科“立委”，現在應該把心思放在“立法院”的共同合作，監督施政，好好為民喉舌，現在是做事情的時候了，並不是在談未來選舉的時候，各自要把個人的角色給扮演好，這也是投入選舉爭取服務機會最重要的目標。



外傳國民黨22日舉辦的“立委”座談會中將舉辦假投票，江啟臣說，相關傳言朱立倫主席應該已向對外說明駁斥，他強調，與韓國瑜的想法、理念非常一致，兩人會並肩作戰，至於黨內的程序問題，就由黨中央對外說明。



朱立倫受訪表示，無所謂假投票問題，大家請放心，22日的座談會，一定會秉持韓江配原則，韓國瑜跟他每天都保持密切聯繫，他也希望韓江配全力以赴，這個過程當中，國民黨一定會展現共同意志，“堅定立場、清清白白、正正當當、團進團出”。



侯友宜在致詞中也間接聲援江啟臣，他表示，江啟臣是個人才，先前競選過程中，雖然本身也在拚連任，但仍抽空陪他到美國一趟，讓他在美國的交流行程非常順利，他要說一聲謝謝，江啟臣懂得“國防”、“外交”有國際視野，絕對是藍營最棒的人才，這麼優秀的人一定給予更好的機會！盧秀燕也重申支持韓江配，認為是絕佳組合。