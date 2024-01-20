遠離“會呼吸的痛”　哮喘患者如何安然過冬

中評社北京1月20日電／據新華社報導，近期，我國低溫寒潮預警頻發，由於空氣濕度減小、過敏原增多、早晚溫差變大，冬季成為哮喘病高發期。哮喘患者如何安然過冬？專家提示，為實現科學規範的疾病管理，對於哮喘患者而言，除自身日常採取防護措施外，接受規範化治療也很重要。



哮喘是影響我國大眾健康的主要慢性病之一。一項流行病學調查數據顯示，我國約有4570萬成人哮喘患者，且哮喘的患病率隨年齡增長而增加。



首都醫科大學附屬北京朝陽醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師黃克武表示，我國哮喘患病率正逐年上升。同時，其中55%至70%的哮喘患者處於控制不佳狀態，影響其日間活動，造成呼吸困難、夜間憋醒、需使用急救藥物，疾病負擔嚴重。



“針對這一現狀，我們需要推動患者的精準化、規範化診療，幫助患者改善症狀與疾病控制水平、降低未來急性發作風險，進一步緩解我國患者的疾病負擔。”黃克武說。



隨著對哮喘研究的不斷深入，其背後的炎症機制也逐步浮出水面。研究發現，2型炎症和哮喘發生發展表現關聯密切。自2019年起，全球哮喘防治創議（GINA）指南便以2型炎症對哮喘進行分類，分為2型和非2型哮喘，2型炎症也成為哮喘患者用藥與疾病管理的重要參考。



“對於2型哮喘患者來說，天氣冷和空氣污染等是疾病的誘發因素，而背後更深層的發病機制可能是2型炎症居多。”上海交通大學醫學院附屬第一人民醫院呼吸與危重症醫學科主任張旻說，在選用治療方案時，也需要從根源出發，開展對因治療，才能更好地控制哮喘發作。



如今，臨床上用於治療哮喘的有糖皮質激素和β2受體激動劑等多種藥物。一些新型療法近年來也陸續被應用到哮喘患者的治療中，促進患者長期有效控制疾病。



“目前，臨床上可以通過血常規或在有條件的情況下採用FeNO（呼出氣一氧化氮）等檢測手段，來進行識別患者是否屬於2型哮喘。”張旻表示。

