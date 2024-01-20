我國首台國產商業場發射透射電鏡誕生

慧炬TH－F120產品外觀圖（受訪單位供圖） 中評社北京1月20日電／據科技日報報導，1月20日，首台國產商業場發射透射電子顯微鏡TH－F120在廣州市黃埔區正式發布。該透射電鏡由生物島實驗室（以下簡稱實驗室）領銜研製，擁有自主知識產權，將打破國內透射電鏡100%依賴進口的局面，標誌著我國已掌握透射電鏡用的電子槍等核心技術，並具備量產透射電鏡整機產品的能力。



透射電鏡具有極高的行業壟斷性與技術門檻，國外等知名世界品牌企業占據著全球透射電鏡市場的主要份額。此前，我國透射電鏡100%依賴進口，國產化尚屬空白。2022年，我國進口透射電鏡約300台，進口總額超30億元，預計2022年至2028年期間，年復合增長率超5.8%。



2016年，中國科學院院士、生物島實驗室主任徐濤，生物島實驗室孫飛研究員聯合中國科學院生物物理所啟動透射電鏡的有關研究。2020年，生物島實驗室組建起一支體系完整的透射電鏡研製工程技術團隊。團隊成立三年多以來，相關研發工作接連取得重大突破，同時，為了進一步推動透射電鏡的產業化，生物島實驗室採用邊研發邊轉化的創新機制，與國儀量子聯合成立了廣州慧炬科技有限公司，推動透射電鏡技術商業化應用。



此次推出的首款透射電鏡新品TH－F120， 擁有自主研製的高亮度場發射電子槍，相比於同級進口產品的熱發射電子槍，亮度更高，發射穩定性和相幹性更優，匹配自主研製的電磁透鏡系統，針對120kV成像平台特別優化電子光學設計，可為用戶帶來更佳的圖像襯度和分辨率。自主研製的高穩定性低紋波高壓電源，實現了高壓自動控制，保證電子槍穩定發射。同時，標配自主研製的高像素CMOS相機，在低電子劑量的工況下仍可呈現豐富的樣品細節。



該透射電鏡將為我國在材料科學、生命科學、半導體工業等前沿科學及工業領域的高質量發展提供有力支撐。



（來源：科技日報）