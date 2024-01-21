九龍青年文體新地標　多元設施助青年發展

碑記揭幕儀式（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月21日電（記者 段曉魯）東華三院屬下位於新蒲崗青少年成長中心“新蒲”，於昨日舉行開幕禮。香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟、東華三院主席韋浩文、黃大仙民政事務專員胡钜華等出席開幕儀式。



韋浩文表示，東華三院十分關心青少年的全人成長及發展，積極配合特區政府的青年發展藍圖，而“東蒲”是本院青少年發展的旗艦項目，連結特區政府“啟動九龍東”的發展藍圖，打造九龍東成為一個卓越核心區域。本院期望透過“東蒲”的落成及投入服務，為青少年提供完善的場館設施及多元化康樂文化活動，讓“東蒲”成為全港青年的新蒲點。



韋浩文更藉此感謝民政及青年事務局的指導，以及個政府部門及持分者的協助。另外，更特別鳴謝多位善長的支持的慷慨捐助，讓東華三院進一步提升“東蒲”的設施，為青年人提供更多發揮所長的機會。



開幕禮上，麥美娟、韋浩文及一眾嘉賓為“東蒲”舉行開幕亮燈儀式，麥美娟亦將“鑰匙”交予韋浩文，象徵“東蒲”內提供超過100個宿位的國際交流營舍啟動。



“東蒲”自2023年4月起分階段投入運作，全方位推進培育青年發展工作，至今已舉辦多項大型活動，包括藝術創作展覽、青年市集、本土文化傳承工作坊等，而當中的國際交流營舍更有助促進國內外青年來港深入交流。