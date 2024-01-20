外媒指國民黨親中　朱立倫：民進黨惡意扭曲

國民黨主席朱立倫致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月20日電（記者 方敬為）《華爾街日報》20日報導建議，中國國民黨要改變親中態度才能夠重返執政，國民黨主席朱立倫表示，黨的路線不是親中，而是“親美和中”，立場從沒改變，希望外界勿把民進黨惡意扭曲的訊息產生錯誤認知。



朱立倫20日下午出席侯康台中市感恩茶會，針對《華爾街日報》內容受訪表示，國民黨從來沒有親中，這是民進黨惡意渲染之下，外界所產生的錯誤認知，國民黨的路線一直很清楚，是“親美和中”，立場從沒改變，也是全體從政黨員同志大家共同的想法。



朱立倫說，國民黨維持親美的路線，同時秉持和中的理念，就是希望兩岸和平，但民進黨老是將國民黨要和中、兩岸和平的立場，刻意扭曲並加以抹紅，他希望民進黨要適可而止，以作為未來朝野理性溝通的重要基礎。如果大家動不動就用惡意的抹黑、抹紅、扭曲，試問朝野要如何理性溝通？



朱立倫喊話民進黨主席、大選當選人賴清德，藍營未來在“國會”是最大黨，代表人民對新政治時代的寄望，這是重要的關鍵時刻，2月1日新的會期就開始了，請執政黨務必正視民意。



前國民黨主席、“立委”江啟臣則表示，一個政黨勝選或敗選的因素很多，很複雜，很難歸咎單一因素，例如，這次賴清德雖然當選，但得票率衹有40%，並不是一個過半數的當選人，所以選舉很複雜，無法用單一因素來解釋政黨在選舉過程的成敗。

