中評社北京1月20日電／據新華社報導，工業和信息化部新聞發言人趙志國19日在國新辦發布會上表示，我國5G創新發展取得積極成效，截至2023年底，我國5G基站總數達337.7萬個，網絡底座進一步夯實，製造業數字化進程加快。



趙志國說，5G技術產業在技術標準、網絡設備、終端設備等方面創新能力不斷增強，融合應用廣度和深度不斷拓展，5G行業應用已融入71個國民經濟大類，應用案例數超9.4萬個，5G行業虛擬專網超2.9萬個。



數字基礎不斷夯實，助推製造業提質增效。會上發布的數據顯示，我國工業互聯網進入規模化發展新階段，預計2023年核心產業規模達1.35萬億元。工業互聯網深入製造業研、產、供、銷、服等各環節，支撐大國重器、服務綠色低碳、促進消費升級、保障安全生產等領域。



數字技術加快融入實體經濟，貫穿全生產周期，讓製造業智能化轉型步伐進一步加快。截至2023年12月底，我們已培育421家國家級示範工廠、萬餘家省級數字化車間和智能工廠。



趙志國說，下一步，將出台推動工業互聯網高質量發展指導意見，實施標識“貫通”行動，再出台一批工業互聯網細分行業應用指南，突破一批關鍵技術，加快一批攻關成果產業化應用，推動政策、技術、標準、產品、服務等一體化進園區、進基地、進集群，為促進數實融合、推進新型工業化提供更堅實支撐。



（來源：新華網）