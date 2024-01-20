珠澳企業、達人齊聚珠海舉辦直播電商節

中評社北京1月20日電／據新華網報導，至20日，為期3天的“2024珠澳臻品年貨嘉年華暨直播電商節”進入了第二天。200家來自珠海、澳門地區企業以及葡語國家企業、80家直播品牌商家、200＋帶貨達人，採取線下“展”＋線上“播”的形式，點燃了珠澳新年氣氛。



在19日舉行的開幕式上，不但舉行了2024珠澳臻品年貨嘉年華暨直播電商節與全國網上年貨節（廣東專場）啟動儀式，還進行了年度好物推薦官受聘、扶農助農簽約、直播電商與銀行戰略合作協議簽約、文明誠信倡議書宣讀儀式等活動。



同期舉辦的直播電商節，設置了1個主會場，以及香港亞洲電視分會場、澳門分會場，以及珠海香洲、鬥門、金灣、高新區、海韵城和助農興農分會場。



Cici888的家宴、澳門黃老板、超人媽媽、全說商業、老鐘駕到、石頭的穿衣報告等數十位百萬、千萬級粉絲達人，攜手150位本地主播，進行了美妝個護、電器、食品、珠寶飾品、文旅產品直播帶貨，使更多的珠澳品牌被發現、被看見、被體驗。



4名千萬級、7名百萬級粉絲達人，以及80名本地主播達人，還與包括格力電器、羅西尼表業、澳門葡記手信、良僕食品等百家企業的代表進行了交流。



在線下的珠海名優品牌專區（含老字號企業）、年魚大集專區、新春年貨大集專區、珠澳特色產品專區（美食）等四大專區，聚集了珠澳兩地名優產品、優質商家、知名品牌，珠海、澳門市民在此囤年貨、買特產、甚至換新家電……



珠海市副市長李翀說，該活動充分發揮電子商務聯通生產消費、線上線下的優勢，匯聚珠澳電商平台合力，聯動了線下商貿資源，促進了珠海經濟社會高質量發展增強動力。同時，在線上線下推出的一系列豐富多彩、年味十足、實惠滿滿，進一步營造了新春節日氛圍、延續了消費市場活力，滿足了人民群眾節前的消費需求。更是為2024年促消費活動開好頭、起好步，努力增強消費對經濟增長的拉動作用。



（來源：新華網）