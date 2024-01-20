鄂爾多斯工業的下一站：人工智能大模型

中評社北京1月20日電／據新華網報導，在此間舉行的鄂爾多斯工業互聯網開發者大會上，由鄂爾多斯市和華為煤礦軍團聯手開發建設的鄂爾多斯工業互聯網平台發布上線，這座工業之城正式邁向人工智能（AI）大模型時代。



這是內蒙古首個基於工業AI大模型的工業互聯網平台，以人工智能和華為與國家能源集團聯合開發的“礦鴻”操作系統為核心，集國產化AI算力、礦山行業AI大模型、AI算法模型開發平台、應用開發平台、大數據、物聯網等先進技術為一體的綜合性行業“產學研用”一體化平台。在這次大會上，國內18家AI夥伴、16家“礦鴻”夥伴、10家礦山企業與鄂爾多斯簽約入駐平台。鄂爾多斯市委副書記、市長杜匯良在會上向工業互聯網開發者發出邀約，共同開發數字應用場景孵化、共同開拓數字產業發展藍海、共同建設工業互聯創新高地。



據介紹，依托平台，運營方將聯合各夥伴及礦山，探索解決礦山中的痛點、難點、卡脖子等突出問題，持續幫助礦企不斷提升安全管理、生產經營管理、工藝優化、輔助決策等業務水平，提高礦山生產效率、降低安全風險、優化能源利用，不斷提升產業數字化智能化能力，為煤炭行業高質量發展奠定了堅實基礎。並逐步從礦山領域推廣至其他工業領域，以數字技術賦能產業轉型升級。按照規劃，3年內平台將實現超過100家夥伴入駐，服務企業超過260家，創新應用突破300個。



鄂爾多斯是國家的重要的能源基地，全國最大的煤電基地之一，新能源發電項目全國最大。全市有8個工業園區和600多家規上工業企業，多元發展與現代化產業體系為工業互聯網應用提供了豐富的土壤。去年年底，鄂爾多斯市與華為公司簽署了煤炭工業互聯網合作，加快塑造數字經濟發展新優勢，全力打造工業互聯網發展新生態。



（來源：新華網）