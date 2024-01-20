蘇軾主題文物展1月31日啟幕

“千古風流 不老東坡——蘇軾主題文物展”海報。（海南省博物館供圖） 中評社北京1月20日電／據海南日報報導，1月19日，記者從“千古風流 不老東坡——蘇軾主題文物展”新聞發布會上獲悉，該展將於1月31日19時30分在省博物館開幕，展期至4月30日結束，且面向大眾免費展出。屆時將有“宋四家”（蘇軾、黃庭堅、米芾、蔡襄）真跡等難得一見的文物珍品亮相。



本次展覽將展出蘇軾主題文物展品332件／套，其中珍貴文物154件／套，包括一級文物15件／套、二級文物56件／套、三級文物83件／套。其中有5件是來自故宮博物院的“國寶級”一級甲等文物，分別為蘇軾真跡《新歲展慶帖》《人來得書帖》合卷、《題王詵詩詞帖》，黃庭堅真跡《惟清道人帖》，米芾真跡《道林帖》，蔡襄真跡《京居帖頁》。這是“宋四家”作品真跡近年來首次在故宮之外同展亮相。



值得一提的是，此次展出的“宋四家”真跡等文物去年12月剛過“休眠期”。據故宮珍貴脆弱紙質文物保管、收藏規定，文物要設置“休眠期”，即每次展出後便要“休眠”3年。因此若錯過此次展覽，想再看到這些珍貴文物至少要再等3年。



此外，該展覽還將展出宋徽宗禦筆行書《蔡行敕卷》、雍正皇帝禦筆1件、乾隆皇帝禦筆書法3件，以及徐渭、沈度、錢榖、祝枝山、孫克弘、紀曉嵐、鄭板橋、羅大觀、張照、劉墉、包世臣、翁方綱、楊守敬、張大千、陳半丁等眾多名家的作品。



此外，本次展覽除展出來自全國各地的重量級蘇軾主題文物，還專門設置了500平方米的展廳，用於展出桄榔庵出土文物、通潮閣碑刻拓片，以及《蘇軾獻蚝帖》《笠屐圖》《墨戲賦》等代表性文物，生動講述、深入闡釋蘇軾居儋功業。



本次展覽還將舉辦豐富多樣的系列配套活動，包括12場東坡講壇、31場東坡主題文藝演出、東坡古風集市、“千古同行·風雅頌東坡”系列主題社教活動等。



本次展覽由故宮博物院和海南省旅遊和文化廣電體育廳聯合主辦，海南省博物館承辦，國內59家文博單位協辦。



（來源：海南日報）