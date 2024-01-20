朱立倫：我留下來為黨打拼不是為了吃香喝辣

國民黨主席朱立倫致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月20日電（記者 方敬為）中國國民黨在2024大選中敗選，黨內有部分要求黨主席朱立倫下台負責的聲音，朱20日出席台中感恩茶會強調，他繼續留下來是為了黨打拼，不是為了吃香喝辣，並打出兩大方針力拼重返執政，一是充分發揮“國會”最大黨的能力，與執政14縣市分進合擊，爭取人民認同，二是力促政黨年輕化，重新擦亮國民黨百年招牌。



國民黨台中市黨部20日下午在黨部禮堂舉辦“侯康台中感恩茶會”，大選落選人、新北市長侯友宜親自到場向台中的黨員同志謝票，包括黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、黨籍“立委”當選人顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣、黃仁等人出席，共同向支持者致意謝票。



朱立倫致詞表示，黨內檢討的意見他都有銘記在心，他留下來是要繼續跟大家一起打拼，絕不是為了任何個人，不是為了享樂，更沒有所謂吃香喝辣。現在做黨務的人都知道，每天都很艱鉅又困難，但我們衹有一個決心，就是一定要贏回來，要傳承下去。國民黨要重返執政，贏回民心，一定要在地方紮根，要跟每一位民眾站在一起，讓大家肯定國民黨。



朱立倫提出兩個方針，首先，藍營15位縣市長（含無黨籍苗栗縣長鍾東錦）一定會團結在一起，國民黨“立法院”54位（含無黨籍高金素梅、陳超明）委員，每一位將扮演各縣市長的後盾，未來各地方的事情不是衹有區域“立委”的事情，而是全體黨團的事情，藍營每個“立委”都秉持這樣的決心，團結努力，發會“國會”最大黨的力量，加上所有縣市長團結一致，最後國民黨一定可以翻轉回來，一定能夠重新執政。



朱立倫說，第二個重點，一定要年輕化，國民黨一定要一棒接一棒，傳承給更多的年輕人。這一次台中、桃園、新北，藍營提名15位40歲以下的“立委”候選人當選了10位，目前國民黨“立院”黨團是所有政黨當中最年輕的，對外展現國民黨革新的決心，他絕沒有對前輩不敬的意思，我們都一樣，前輩衝鋒過後就站在後面，為黨內新血支持，全力的為年輕人加油，這樣國民黨才會生生不息。



朱立倫也向台中年輕世代“立委”當選人廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋勸勉，當年他與盧秀燕同樣是在30多歲進到“立法院”，現在盧秀燕扮演母雞提攜年輕選將，未來廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋也要做到世代傳承，把下一代培養起來，這樣國民黨才有希望。