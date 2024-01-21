麥美娟：將安排講座向區議員介紹垃圾收費

香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月21日電（記者 段曉魯）東華三院屬下位於新蒲崗青少年成長中心“新蒲”，於昨日舉行開幕禮。香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟在開幕禮後會見傳媒，她表示，當局會聯同環境及生態局安排講座，令關愛隊成員及區議員更瞭解垃圾收費措施，期間亦可以聆聽他們反映區內居民提出的問題，發揮“上情下達、下情上報”的功能。



麥美娟表示，無論區議會也好，或關愛隊也好，在今次垃圾收費上有很多不同措施，政府希望可以將資訊帶給市民。就著關愛隊，政府將會和環境局的同事安排一些講座，讓關愛隊成員更加瞭解整個垃圾收費的措施。有關的簡介亦會在區議會進行，區議員更瞭解實施垃圾收費措施之後，他們可以將在地區上聽到市民對於實施措施安排時的問題告訴環境局同事知道，由同事幫手解答。



麥美娟亦表示，垃圾收費將生效日期改為8月1日後，政府多了時間更好地在地區上，如區議會，可以發揮“上情下達、下情上報”的功能，將市民對垃圾收費實行時遇到的困難或問題，告知環境局。同時亦可將整個垃圾收費最終目的，就是如何更有效處置香港的廢物，包括如何做好垃圾收費措施的安排，亦會跟環境局的同事一起合作，令市民知道如何做好環保回收和廢物處理這方面的工作。



