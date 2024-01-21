麥美娟：民青局將馬不停蹄推動青年發展

香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月21日電（記者 段曉魯）東華三院屬下位於新蒲崗青少年成長中心“新蒲”，於昨日舉行開幕禮。香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟表示，特區政府非常重視青年培育，自公布青年發展藍圖以來，落實了一系列的措施，今年民政及青年事務局將會馬不停蹄推動青年發展，期望社會各界能夠一如既往支持政府的工作，為年輕人搭建更廣闊的平台。



麥美娟表示，“東蒲”是東華三院青少年發展旗艦項目，將會成為九龍東的青年新地標，為東華青少年服務開拓全新的方向。多年來，東華在不同的範疇為市民提供優質的服務，對香港貢獻良多，在教育及青年發展方面，為進一步推動青年在藝術文化、數碼及創新科技、運動和健康生活等方面的發展，東華三院細心籌建青少年成長中心，促進了年輕人的發展，鼓勵他們擴寬視野、互動交流，讓青少年發揮創意展現所長，活出充實及精彩的人生。



麥美娟亦表示，“東蒲”這個新地標不單為青年人提供了聚腳點，亦為九龍東再添活力，青少年成長中心內的設施齊全，除了有大型的體育場館、國際交流營社、創新科技工作間等，亦貼心照顧年輕人的需要和興趣。“東蒲”的場地也可以舉辦各類活動，讓青年朋友有新的體驗，發掘潛能。



麥美娟稱，特區政府非常重視青年培育，自公布青年發展藍圖以來，落實了一系列的措施，推動青年發展，包括舉辦青年節、青年網絡平台，推出多項內地及海外交流計劃。今年民政及青年事務局將會馬不停蹄推動青年發展，期望社會各界能夠一如既往支持政府的工作，為年輕人搭建更廣闊的平台。



