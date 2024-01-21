柯文哲問下一步？胞妹柯美蘭：我會再想想

柯美蘭第一次參選新竹市“立委”就拿下5.1萬多票，外界普遍認為選得並不差。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月21日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲的胞妹柯美蘭，以無黨籍身分參選新竹市“立委”落選後回到台大新竹分院繼續擔任眼科醫師，外界關注她的下一步動態。柯美蘭接受中評社訪問表示，她20日到新店慈濟剛好遇到柯文哲，柯有問她選後的下一步規劃為何？柯美蘭則告訴哥哥她會再想想。



柯美蘭20日晚上在新竹縣竹東鎮的東之湖餐廳舉辦感恩餐會，席開8桌宴請志工與里長，感謝大家選舉期間的幫忙，包括柯爸柯承發與柯媽何瑞英也都到場出席餐會。



柯美蘭表示，因為她是慈濟的委員，20日到新店慈濟授證，巧遇剛好來找證嚴法師的柯文哲，柯看到她嚇了一大跳，還問她怎麼會來這？怎麼會穿這一套衣服（慈濟制服）來？2人僅短暫交談，柯文哲有問她未來要怎樣？下一步有沒有什麼規劃？她則告訴柯文哲說自己會再想想。



柯美蘭，為台灣民眾黨主席柯文哲的胞妹，台灣大學醫學院生理研究所博士，曾任新竹清華大學生醫工程與環境科學系合聘教授、台大新竹分院眼科部主任、台大新竹分院院長室特別助理，2023年10月12日宣布以無黨籍身分獨立參選新竹市“立委”選舉，最後拿下5.1萬多票落選。

