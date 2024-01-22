民眾黨蕭乃夫：柯選票轉移率才6成應養組織

民眾黨前新竹黨部執行長蕭乃夫。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月22日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨敗選後該何去何從？曾輔選民眾黨新竹市長高虹安、民眾黨主席柯文哲妹妹柯美蘭的前民眾黨新竹黨部執行長蕭乃夫接受中評社訪問認為，從柯美蘭選“立委”的選舉結果來看，柯文哲的選票轉換率僅有約6成，明顯低於藍綠兩黨其他候選人，所以民眾黨應深耕基層、培養組織，未來在2026或2028選舉才有能力再和藍綠拚搏。



民眾黨在2024大選共獲得369萬多票（26.46%），政黨票也搶下304萬多票（26.46%），比2020選舉的政黨票158.8萬多票（11.22%）成長近1倍，讓民眾黨在“立法院”取得8席不分區“立委”（本屆5席），成為三黨不過半的關鍵少數。



蕭乃夫分析，雖然外界普遍認為民眾黨這次算選得不錯，但若以他的角度來看，柯美蘭這次在新竹市“立委”選戰只拿到5.1萬多票，而柯文哲大選卻在新竹市拿到9.1萬多票，兩者相差近4萬票，換算下來柯文哲的選票轉換率大概衹有6成左右，明顯低於藍綠兩黨其他候選人，更何況柯美蘭是柯文哲的妹妹，新竹市又是柯文哲的老家，但選票轉換率也才衹有6成左右，這是柯文哲與民眾黨未來必須去面對的問題。



蕭乃夫，雲林科技大學飛機工程系畢業，現為清華大學公共政策與管理碩士在職專班碩二生，曾在新竹科學園區的台灣應用材料公司擔任工程師長達10年，2018年因網路節目拍攝《一日市長幕僚》影片，開始關注柯文哲，2019年加入民眾黨，開始經營臉書粉專“逐柯攻城師”針貶時是受到關注，去年辭掉工程師專心擔任民眾黨新竹黨部執行長，1月13日民眾黨敗選當天已請辭。



從這次選戰來看，民眾黨還是大多數都是空氣票，沒有基層組織，蕭乃夫表示，從選舉結果可以看出，民眾黨的支持者以40歲以下居多，50歲以上的支持率非常低，這部分是民眾黨未來應該補足與加強的部分，接下來民眾黨新竹黨部會全力發展基層地方組織，希望能把民眾黨的陸戰力量給組織起來，而不是衹有純空戰。



蕭乃夫指出，民眾黨面對選戰現在最大的缺點就是衹有純空戰，純空戰的部分是每次只存在於選舉期間，儘管當時支持者再怎麼激情的搖旗吶喊，但選舉完後民眾黨就沒有在地服務，讓基層組織沒有延續性，也因此形成破網，未來的目標是希望衹有純空氣票的部分不要那麼多，還有要能夠扎根，在地方能夠建立基層組織才行。